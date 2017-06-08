В офисе правозащитной организации «Русь сидящая» проходит обыск. Об этом написала ее директор Ольга Романова в фейсбуке.

Причина обысков не уточняется.

Координатор организации Алексей Федяров сообщил РБК, что обыск проводят сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД. По его словам, причина обысков сотрудникам неясна.

По данным РЕН ТВ, обыски связаны с делом о мошенничестве.

«Силовиков интересуют финансовые документы, печатная продукция, внешние носители информации, а также компьютеры, установленные в офисе», – рассказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах.

«Русь сидящая» – проект благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям. Его в 2008 году создала Ольга Романова и другие активисты.