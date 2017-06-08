Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запросы в Генпрокуратуру, ФСБ и СК о проверке Transparency International Russia.Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу провести проверку по деятельности АНО “Центр антикоррупционных исследований и инициатив “Трансперенси Интернешнл-Р”” и ее должностных лиц, в том числе дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений», – цитирует агентство заявление Поклонской.

Депутат подчеркнула, что в материале Transparency о ее имуществе содержится провокационная информация и клевета.

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Поклонская 7 июня заявила, что обратится в Генпрокуратуру в связи с расследованием Transparency. Он отвергла наличие незадекларированной квартиры в Донецке, отметила, что была в городе проездом, и добавила, что обвинения организации похожи на ситуации, когда «сотрудники правоохранительных органов превышали служебные полномочия и подбрасывали потерпевшим наркотики или патроны, или деньги».

Ранее российское отделение Transparency International заявило, что у Поклонской есть квартира площадью 30 квадратных метров, которую она не указывает в своих декларациях. Квартира зарегистрирована на Дубровскую Наталью Владимировну, которая родилась в тот же день, что и депутат Госдумы. Как отмечали в Transparency, Дубровская – девичья фамилия Поклонской.