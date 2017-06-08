В Госдуму внесен проект закона об уголовной ответственности за незаконную выдачу и получение бюллетеня на выборах. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Проект закона предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы за выдачу или получение бюллетеня больше двух раз в течение одного голосования. За совершение этих преступлений группой лиц по предварительному сговору максимальное наказание составит до пяти лет лишения свободы.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, такие меры позволят пресечь голосование вместо другого человека, а также исключат возможность голосования двух раз в течение одного и того же голосования.

Авторами документа стали сенатор Андрей Клишас и депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Виктор Пинский.

В мае Клишас подчеркивал, что речь идет об ответственности за повторную незаконную выдачу избирательного бюллетеня.

«Мы понимаем, что член избирательной комиссии может ошибиться, выдав повторно бюллетень без соблюдения необходимых процедур, тогда он будет привлечен к административной ответственности. Но если умыслом лица охватывается систематическая незаконная выдача или получение бюллетеней, подрывающая конституционную основу выборов, тогда оно должно понести более строгую, уголовную ответственность», – объяснял сенатор РИА Новости.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал поправки к закону о выборах главы государства. Согласно закону, избирателей будут включать в списки для голосования по месту нахождения по заявлению. При этом открепительные удостоверения отменяются на выборах всех уровней.

Кроме того, теперь партии смогут направлять наблюдателей на выборы без предварительного уведомления; наблюдать за выборами можно будет в нескольких избиркомах.