8 июня бывший директор ФБР Джеймс Коми даст показания в Конгрессе. Тема выступления – дело о возможном вмешательстве России в американские выборы, а также контакты с президентом Дональдом Трампом. Текст предстоящей речи уже опубликован (хотя бывший глава ФБР может рассказать гораздо больше, отвечая на вопросы конгрессменов). Мы собрали самое интересное.
Чего требовал Трамп?
Президент пытался привлечь директора ФБР на свою сторону с самого начала своего президентства. Однако Коми, хотя и невольно помог победе Трампа, держал дистанцию. Сотрудник Института Брукингса Бенджамин Уиттес рассказывал, что на одном из мероприятий Коми, одетый в синий костюм, даже попытался «слиться с обстановкой» – встал на фоне синих штор, надеясь, что Трамп его не заметит.
Вскоре после инаугурации Трамп пригласил Коми на ужин в Белый дом. Директор ФБР предполагал, что там будут и другие гости, но Трамп принял его один. За ужином, как рассказали позднее источники в окружении директора ФБР, президент прямо заявил, что ждет от него лояльности. Показания Коми это подтверждают.
Президент спросил, хочу ли я возглавлять ФБР и дальше, отметив, что многие претендуют на это место. Мне показалось это странным: мы уже дважды обсуждали этот вопрос, он выражал надежду, что я останусь, а я отвечал согласием. Интуиция подсказывала мне, что встреча наедине и обсуждение моей должности как будто впервые – это попытка повернуть все так, как будто я прошу его о должности, а он оказывает мне протекцию.
Я сказал, что работа мне нравится. Но подчеркнул, чтобы он не рассчитывал на мою «безотказность». В ответ президент сказал: мне нужна преданность, я жду преданности. Последовала неловкая пауза. Затем разговор перешел на другие темы.
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