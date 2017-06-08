8 июня бывший директор ФБР Джеймс Коми даст показания в Конгрессе. Тема выступления – дело о возможном вмешательстве России в американские выборы, а также контакты с президентом Дональдом Трампом. Текст предстоящей речи уже опубликован (хотя бывший глава ФБР может рассказать гораздо больше, отвечая на вопросы конгрессменов). Мы собрали самое интересное.

Чего требовал Трамп?

Президент пытался привлечь директора ФБР на свою сторону с самого начала своего президентства. Однако Коми, хотя и невольно помог победе Трампа, держал дистанцию. Сотрудник Института Брукингса Бенджамин Уиттес рассказывал, что на одном из мероприятий Коми, одетый в синий костюм, даже попытался «слиться с обстановкой» – встал на фоне синих штор, надеясь, что Трамп его не заметит.

Вскоре после инаугурации Трамп пригласил Коми на ужин в Белый дом. Директор ФБР предполагал, что там будут и другие гости, но Трамп принял его один. За ужином, как рассказали позднее источники в окружении директора ФБР, президент прямо заявил, что ждет от него лояльности. Показания Коми это подтверждают.