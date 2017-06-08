Восьмого июня бывший директор ФБР Джеймс Коми дал показания в Конгрессе. Тема выступления – дело о возможном вмешательстве России в американские выборы, а также контакты с президентом Дональдом Трампом. Текст предстоящей речи был опубликован заранее (хотя бывший глава ФБР позднее добавил детали, отвечая на вопросы конгрессменов). Мы собрали самое интересное.

Что он сказал в Конгрессе?

В Конгрессе он прямо заявил, что Россия вмешалась в американские выборы. «Это единое мнение спецслужб, об этом можно говорить с высокой степенью уверенности, – сказал он. – Представители этого комитета (комитета Сената по разведке – Republic) знакомы с данными разведки. Это была не просто угроза. Это произошло».

Коми предположил, что подобное может повториться. «Они попробуют снова. Они не связаны с конкретной партией. Они следуют только своим интересам», – заявил он конгрессменам.

На вопрос, считает ли он, что Трамп находился в сговоре с Россией, бывший директор не ответил напрямую. Он сослался на то, что это не тема для обсуждения на открытом заседании.

Он также подтвердил, что ранее передал журналистам детали бесед с президентом. Поводом стало заявление Трампа (после увольнения Коми) о возможном существовании записей их разговоров. По словам Коми, после этого он решил изложить собственную версию событий. Утечку Коми организовал через своего знакомого. На слушаниях в Конгрессе он фактически выдал источник, заявив, что это профессор факультета права Колумбийского университета (позднее стало известно, что это бывший прокурор и советник Коми Дэниел Ричман).

Коми настаивал на том, что слова президента о Флинне («Надеюсь, вы оставите его в покое») он воспринял именно как указание. Хотя некоторые сенаторы усомнились в том, что это трактовка юридически обоснована (и что на основании этого президента теоретически можно обвинить в попытке помешать правосудию, которая может быть основанием для импичмента).

Бывший директор ФБР сослался на пример из истории – слова Генриха II («Неужели не найдется никого, кто избавил бы меня от этого священника!»), спровоцировавшие убийство архиепископа Томаса Бекета. По логике Коми, слова президента звучали именно как директива.

Чего требовал Трамп?

Президент пытался привлечь директора ФБР на свою сторону с самого начала своего президентства. Однако Коми, хотя и невольно помог победе Трампа, держал дистанцию. Сотрудник Института Брукингса Бенджамин Уиттес рассказывал, что на одном из мероприятий Коми, одетый в синий костюм, даже попытался «слиться с обстановкой» – встал на фоне синих штор, надеясь, что Трамп его не заметит.

Вскоре после инаугурации Трамп пригласил Коми на ужин в Белый дом. Директор ФБР предполагал, что там будут и другие гости, но Трамп принял его один. За ужином, как позднее сказали источники в окружении директора ФБР, президент прямо заявил, что ждет от него лояльности. Показания Коми это подтверждают: