Идет вторая неделя Рамадана, а боевики и сторонники «Исламского государства» совершили уже четыре крупных террористические атаки – две в Великобритании, по одной во Франции и в Иране. Вчерашние комбинированные удары двух групп боевиков по иранским органам власти – парламенту (Меджлису) и культурно-религиозному объекту – мавзолею Хомейни – повлекли за собой жертвы среди мирного населения: 12 убитых и 43 раненых. Они разрушили создаваемый в первую очередь иранскими СМИ миф о монолитности страны и успешных упреждающих действиях местных силовиков. Эксперты и комментаторы поспешили связать небывалую активность суннитских радикалов «Исламского государства» в преимущественно шиитском Иране с ситуацией вокруг Катара, происками ЦРУ или диверсией Саудовской Аравии. Но в отношениях ИГ и Ирана все гораздо сложнее.

Крайности теорий

Теории заговора крайне популярны не только в России, но и в арабском мире. Поэтому версий произошедшего – много, и они противоположны друг другу. Одна из самых популярных – как раз связана с новым обострением саудовско-катарских отношений. Ее сторонники считают, что назначение на должность руководителя операциями ЦРУ в Иране Майкла д'Андреа, известного по прозвищам «аятолла Майк» и «Темный принц», блокада Катара, одобренная новой администрацией Белого дома, и экзотические для Тегерана теракты ИГ, – звенья одной цепи. Все сводится к тому, что Саудовская Аравия и США якобы пытаются через теракты надавить на Иран, как виновника распрей среди стран Персидского залива. Представители иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 7 июня предсказуемо заявили, что за терактами стоял Эр-Рияд, который якобы направил террористов в Тегеран из Иракского Курдистана.