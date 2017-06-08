В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается блокировать приложения, позволяющие пользователям получать доступ к запрещенным сайтам. Соответствующий законопроект размещен на сайте нижней палаты парламента.

Предлагается также обязать поисковые системы отказаться от выдачи ссылок на заблокированные ресурсы.

Авторы инициативы – депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

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Ранее сообщалось, что Роскомнадзор пытается договориться с анонимайзерами о блокировке запрещенных сайтов.

По данным «Ведомостей», Роскомнадзор разрабатывал законопроект, который должен был обязать системы для обхода блокировок ограничивать доступ к запрещенным сайтам. В противном случае ведомство предлагало блокировать такие сервисы.

Роскомнадзор начал массовую блокировку анонимайзеров в конце 2016 года, писало издание CNews. За два месяца ведомство заблокировало 27 сервисов.