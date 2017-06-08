Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку «Транснефти» со Сбербанком, по которой компания получила убыток в 66 млрд рублей. Об этом сообщает «Прайм».

Таким образом судья удовлетворил требования «Транснефти»; стороны будут должны возвратить друг другу все полученное по сделке.

Ранее сообщалось, что из-за скачка курса доллара «Транснефть» потеряла 73,5 млрд рублей.

В конце 2013 года «Транснефть» купила у Сбербанка барьерные опционы для снижения стоимости заимствований. Эти опционы действовали по октябрь 2014 года, приобретенные в 2014 году – до августа–декабря того же года, когда произошла девальвация рубля. Из-за скачка курса доллара долг компании по итогам 2014 года составил 76 млрд рублей, это 10% ее выручки.

Как рассказывал источник РБК в Сбербанке, одна из компаний просила увеличить барьер, когда курс доллара приблизился к 40 рублям. Банк передвинул барьер на 50 рублей, однако курс снова вырос, что привело к убыткам компании. О какой именно компании идет речь, не уточнялось.