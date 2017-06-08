Активиста движения «14%» Дмитрия Борисова задержали по подозрению в применении силы в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ) во время митинга 26 марта. Об этом «Медиазоне» рассказала его мать.

Утром в доме Борисова проходил обыск, после этого активиста увезли следователи. Его матери показали документ, в котором сказано, что активиста подозревают в нарушении трех статей, в том числе статьи 318 УК РФ.

«Приехали домой, совершили обыск. Его обвиняют, что 26 марта на шествии часов в 16 он оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения, какому-то Ерохину», – сказала она.

Мать Борисова добавила, что ей показали фотографии, на которых запечатлен ее сын во время митинга, но из них мало что понятно.

Активист Вадим Коровин написал в твиттере, что Борисова доставили в Следственный комитет.

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По данным «ОВД-Инфо», Борисова задерживали во время акции «Он нам не Димон».

Борисов стал шестым фигурантом дела о митинге 26 марта. По делу также проходят Юрий Кулий, Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Андрей Косях и Дмитрий Крепкин. Они обвиняются в хулиганстве, посягательстве на жизнь полицейского и применении насилия по отношению к представителю власти. Суд уже огласил приговоры в отношении Кулия и Шпакова, они получили реальные сроки.