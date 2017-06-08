Минкомсвязи подготовило законопроект о требованиях к оборудованию и программному обеспечению для выполнения «законов Яровой».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на портале проектов правовых актов.

Цель законопроекта – «обеспечить целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи РФ при использовании на сетях связи технических средств оперативно-розыскных мероприятий».

Обязательные требования к оборудованию и софту позволят проводить их сертификацию, чтобы использовать на общих сетях связи, сказано в документе министерства.

Документ должен вступить в силу в марте 2018 года, публичное обсуждение пройдет до 21 июня 2017-го.

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет «антитеррористических» законов, внесенных в Госдуму депутатом Ириной Яровой. В них речь идет в том числе об обязанности операторов и провайдеров хранить данные пользователей. Также законы предполагают установку на сети операторов систем оперативно-розыскных мероприятий.