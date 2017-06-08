Роснедра в экстренном порядке изменят границы Центрально-Татарского участка «Роснефти» в Японском море, поскольку его южная часть оказалась в исключительной экономической зоне Японии.

Об этом сообщает «Интерфакс». Как сказано в пояснительной записке к распоряжению правительства, при оформлении лицензии для «Роснефти» допустили техническую ошибку в координатах.

Нефтяная компания получила лицензию на участок в феврале 2016 года, из-за корректировки площадь участка сократится на 735 квадратных километров.

«Интерфакс» уточняет, что лицензию согласовали с ФСБ, Минобороны и другими ведомствами. Кроме того, «Роснефть» подписала соглашение об условиях работы на участке с консорциумом японских компаний.