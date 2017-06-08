Европейский суд по правам человека присудил бойцу смешанных единоборств Вячеславу Дацику €5 тысяч за условия содержания в красноярской ИК-31. Об этом пишет «Фонтанка».

Как уточняет издание, в ЕСПЧ Дацик обратился из-за «стесненных условий проживания» в камере, нехватки кислорода и «постоянного сигаретного дыма».

«Дацик не курит, и европейским судьям он доказал, что все просьбы переселить в другую камеру руководством колонии были проигнорированы», – отмечает «Фонтанка».

«Медиазона» напоминает, что в красноярской колонии Дацик отбывал наказание с ноября 2013 года по октябрь 2014 года. После выхода из колонии он назвал ее начальника Самвела Мкртчяна вором в законе и рассказал, что заключенных избивают и забирают у них деньги.

Дацик придерживается ультраправых взглядов, он состоял в националистической организации «Славянский союз» Дмитрия Демушкина (запрещена в России). Себя он называл «Рыжим Тарзаном».

В 2007 году Вячеслава Дацика задержали по подозрению в ограблении салона сотовой связи. Врачи признали его невменяемым и поместили в психиатрическую лечебницу. В 2010 году Дацика перевели в областную больницу, откуда он сбежал в Норвегию и там попросил о политическом убежище. Власти Норвегии ему отказали и выдали на родину.

Суд приговорил Дацика к пяти годам заключения, он вышел в марте 2016 года. В мае того же года его арестовали по делу о нападении на «бордель». Год спустя после заседания о продлении ему меры пресечения активист избил конвоира и пытался сбежать.