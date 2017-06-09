Первое, что я услышал в ответ на предложение провести интервью с кинопродюсером Глебом Фетисовым, – что его многочисленным адвокатам идея вряд ли понравится. Бизнесмен был отпущен на свободу летом 2015 года после того, как провел полтора года в СИЗО. Полгода Фетисов восстанавливал здоровье, основательно подорванное в заключении. Но затем решил вернуться в бизнес – в качестве генерального продюсера компании «Фетисов Иллюзион».

Карьера участника списка Forbes была отмечена множеством крутых поворотов. В 1990-х Фетисов руководил Ачинским глиноземным комбинатом в разгар акционерного конфликта, «алюминиевой войны», где представлял сторону «Альфа-Групп». Доля в «Альфа-Эко» (входит в консорциум, впоследствии переименована в А1), купленная Фетисовым в конце 1990-х за $12 млн, позднее была выгодно обменена им на акции Altimo, совладельца «Вымпелкома» («Билайн»). В 2014 году Фетисов продал свой пакет за $1,23 млрд. Незадолго до этого бизнесмен избавился и от других активов, включая некогда купленный им «Мой банк» (бывший «Губернский»). Это объяснялось решением стать сопредседателем оппозиционной партии «Альянс зеленых и социал-демократов». Фетисов и прежде эпизодически занимался политикой – избирался в Совет Федерации, возглавлял одну из комиссий «Единой России» – но на сей раз решил сосредоточиться только на ней. На Republic в конце 2012 года он писал, что таким был его персональный план на ближайшие 10 лет.

Впрочем, вскоре все планы пошли прахом. В начале 2014 года в балансе «Моего банка», в тот момент уже не принадлежавшего Фетисову, ЦБ обнаружил дыру размером свыше 10 млрд рублей. Миллиардера обвинили в мошенничестве и, задержав прямо на трапе самолета, немедленно отправили за решетку.

Следствие в отношении Фетисова все еще ведется, хотя статью «мошенничество» переквалифицировали на хищение и растрату. Юристы бизнесмена уверяют, что дело, по сути, давно развалилось. В нем, например, нет пострадавших, кроме самого Фетисова, решительно не признающего своей вины, но при этом добровольно выплатившего кредиторам 15 млрд рублей – сумму, более чем семикратно превысившую ущерб, инкриминированный следствием. Фетисов продолжает находиться под подпиской о невыезде, а его имущество на 556 млн рублей – под арестом. Но что бы ни думали его адвокаты, бизнесмен согласился дать интервью Republic, в котором рассказал, чем именно он теперь занят и почему.