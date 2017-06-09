«Нелюбовь» Андрея Звягинцева, фильм о пропавшем ребенке, вышел в российский прокат первого июня, в День защиты детей. И хотя тут, по-видимому, чистое совпадение – это случилось в первый уикенд после премьеры на Каннском кинофестивале, до того, как пиратские копии попадут в сеть – в нем есть глубокий символизм.

Дети действительно стали одной из больных тем нашего времени, от пропагандистских фейков «распятого мальчика» в Славянске и «девочки Лизы» в Германии до истерики в СМИ по поводу «синих китов» и «групп смерти» и маниакальных поисков педофилов. От «крестового похода школьников», неожиданно вышедших на митинги 26 марта, до «арбатского Гамлета», расколовшего общество на защитников прав ребенка и сторонников патриархально-полицейского порядка. Звягинцев своим фильмом попадает в болевую точку на перекрестии политики, пропаганды и коллективных травм.