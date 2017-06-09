Выступление бывшего директора ФБР Джеймса Коми в сенатском комитете по разведке (текст его подготовленного заявления был опубликован накануне) было обречено стать сенсацией: в прямом эфире его транслировали все главные телеканалы страны, рестораны и бары Вашингтона устраивали коллективные просмотры.

Обстоятельства внезапного увольнения президентом Трампом главы ФБР 9 мая выглядели подозрительно, ведь еще 12 апреля Трамп говорил в телеинтервью, что «полностью доверяет Коми». Позже, благодаря утечке в СМИ, организованной самим же Коми, выяснится, что бывший директор ФБР вел записи всех своих бесед с Трампом. И из них следует, что президент просил его прекратить расследование ФБР в отношении генерала Майкла Флинна. Это только усилило подозрения, что Трамп мог совершить серьезное преступление – «воспрепятствование правосудию» (obstruction of justice). Непродуманные заявления самого Трампа в интервью телекомпании NBC, а также в беседе с главой российского МИДа Сергеем Лавровым о том, что он уволил «сумасшедшего Коми», чтобы «снять с себя давление по поводу российского вмешательства в выборы», накалили ситуацию еще больше. От первого после увольнения публичного выступления Коми ждали многого, и он не разочаровал.