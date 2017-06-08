Бывший директор ФБР Джеймс Коми передал прессе детали своих разговоров с президентом США Дональдом Трампом через «давнего друга». Об этом Коми заявил на слушаниях в Сенате, трансляцию ведет NBC.

Коми не назвал имени этого человека, сообщив, что он работает профессором права в Колумбийском университете.

Профессор Колумбийского университета Дэниэл Ричман подтвердил, что был посредником по просьбе Коми, передает The Guardian.

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Как заметил бывший глава ФБР, сам он не хотел передавать записи журналистам. В мае The New York Times сообщила, что Трамп просил Коми закрыть расследование о возможных связях с Россией своего бывшего помощника Майкла Флинна. Издание ссылалось на записку, которую составил Коми после разговора с президентом.

Накануне слушаний комитет Сената по разведке опубликовал показания Коми, с которыми он выступает перед сенаторами 8 июня. В них, как и на слушаниях, Коми подтвердил, что обсуждал с Трампом дело в отношении Флинна.

Дональд Трамп планирует оспорить утверждения из показаний Коми, передает AP. Агентство добавляет, что личный юрист Трампа сделает после слушаний в сенате заявление.

Президент США уволил директора ФБР 10 мая. Трамп объяснил это тем, что, по его мнению, Коми не может эффективно руководить ФБР. Как сказал Коми 8 июня, сам он уверен, что его уволили из-за «российского дела», которое расследовало ФБР.