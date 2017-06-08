Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил президента России Владимира Путина выделить ему помещение в центре Москвы для Института мировых цивилизаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По словам собеседников издания, Жириновский написал Путину соотвествующее письмо. Он отметил, что сейчас институт находится в одном помещении с центральным аппаратом ЛДПР, и места не хватает. Для предоставления нового помещения политик попросил дать распоряжение министру экономического развития Максиму Орешкину, которому подведомственно отвечающее за федеральную собственность Росимущество, пишет РБК.

«Перевезли аппарат (в здание института), а теперь жалуются. Совсем обнаглели, все им мало», – подчеркнули собеседники издания.

Центральный аппарат ЛДПР ранее располагался по адресу Луков переулок, дом 9, строение 1, но затем переехал в одно здание с Институтом мировых цивилизаций в Басманном переулке. В Луковом переулке сейчас находится общественная приемная лидера ЛДПР.

Институт мировых цивилизаций был создан 31 марта 1999 года. Его учредителями выступают сам Жириновский и ЛДПР. В 2002 году институту в безвозмездное пользование передали здание по адресу 1-й Басманный переулок, дом 3, строение 1. При этом, согласно выписке из Росеестра, с 2015 года помещение находится в собственности института.

По данным Росреестра, здание общей площадью 5 тысяч квадратных метров занимает пять этажей. Как отмечает РБК, кадастровая стоимость помещения составляет 806,4 млн рублей.

В 2016 году, согласно Росеестру, здание в Басманном переулке купила компания «Раритет-М», одним из учредителей которой выступает Галина Александровна Лебедева, полная тезка бывшей жены Владимира Жириновского.

В пресс-службе ЛДПР заявили, что ничего не знают о письме Жириновского Путину. Первый проректор Института мировых цивилизаций Елена Кокорева отказалась отвечать на вопросы РБК. Сам лидер ЛДПР пока не прокомментировал ситуацию.