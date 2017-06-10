Динозавры не сходят с первых полос газет. Открытие новых видов и мест их обитания происходит регулярно. Почти каждый раз это дополняет или меняет представление науки о том, что собой представляли животные из мезозойской эры. Недавно в Канаде нашли хорошо сохранившуюся тушу нодозавра – травоядного динозавра весом более тонны. Его кожа минерализовалась, благодаря чему он сохранил очертания. Раньше ученые и мечтать не могли, чтобы рассмотреть динозавра в таких деталях. До этого мировые СМИ обошла история китайского палеонтолога, купившего на рынке кусок янтаря, в котором сохранился хвост целурозавра с перьями. Republic расспросил старшего научного сотрудника Палеонтологического института Российской академии наук Владимира Алифанова, какими были динозавры, что они видели, о чем думали и что эволюция динозавров говорит нам об эволюции человека.

– Создается впечатление, что в последние годы непрерывно происходят открытия, касающиеся динозавров. С чем это связано?

– Точка отсчета – выход фильма «Парк юрского периода» в 1993 году. В этот момент динозавры превратились в элемент массовой культуры. Именно после фильма интерес к ископаемой группе стал всеобщим. Часть дохода от проката, который принес $1 млрд, Стивен Спилберг направил в научный фонд, который много лет потом финансировал теоретические и полевые исследования. Почти сразу после проката фильма в Китае открыли оперенных динозавров – остатки скелетов в обрамлении отпечатков перьев. Эти находки вызывали еще больший интерес к теме, c тех пор повелась традиция громогласного оповещения динозавровых открытий в СМИ. За последнее время горизонты знаний об этой теме широко раздвинулись. Скелеты динозавров и их части были обнаружены в большинстве стран мира. Поиски повсеместно продолжаются и ныне. Западные страны, как и раньше, вкладывают большие средства в экспедиционные работы. Думаю, для США это особенно важно, потому что у страны довольно короткая история, а динозавры – это способ укорениться.