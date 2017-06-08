Против участия в программе по сносу пятиэтажек проголосовали уже 159 домов. Список опубликован на сайте общественного штаба по контролю за программой реновации.

При этом штаб получил 17 протоколов общих собраний против участия дома в программе сноса и 256 протоколов от собраний жителей домов, которые не вошли в программу, но хотят в ней участвовать.

Как рассказал председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, всего с 15 мая по 7 июня проголосовали 204 500 квартир, что составляет 60,5% от общего количества участников реновации. Его слова приводят «Ведомости».

Жители 4113 (90,5%) домов, включенных в программу, проголосовали за снос. Из них в 2562 домах число проголосовавших «за» составляет 90% и более. В 268 домах число квартир, проголосовавших «за», составляет от 40 до 60%, для поддержки программы этого недостаточно; при этом никто из собственников не проголосовал «против» реновации, поэтому выйти из программы эти дома пока тоже не могут.

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6 июня во время парламентских слушаний мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что снос домов поддерживают 88% проголосовавших участников реновации, а у 10% домов нет двух третей голосов, необходимых для включения в программу.

Во время слушаний противники реновации, которых не пустили в Госдуму, устроили стихийное шествие. Они прошли к приемной Администрации президента России, скандируя «Это наш город!» и «Собянина в отставку!».

По оценкам «Русской службы Би-би-си», в шествии приняли участие около 300 человек, полиция в их действия не вмешивалась. На Ильинке активисты написали заявления против реновации и передали их в приемную главы государства.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о сносе московских пятиэтажек 20 апреля, второе чтение запланировано на 9 июня. Всего в предварительный список включены 4,5 тысячи домов. Их жильцы могут проголосовать до 15 июня.