Катарский телеканал Al Jazeera в твиттере заявил о крупномасштабной кибератаке на свои серверы.

Как сообщается, атака затронула все системы канала, включая веб-страницы и аккаунты в социальных сетях. На момент написания новости сайт телеканала был не доступен. Как уточняет Reuters, канал специально временно ограничил доступ к некоторым своим платформам.

Ранее МВД Катара подвело предварительные итоги расследования взлома информационного агентства страны (Qatar News Agency, QNA), в качестве причины назвав уязвимость на сайте агентства.

На сайте QNA 23 мая вышла новость с якобы словами эмира Катара Аль Тани об улучшении отношений с Ираном, «недолгом» сроке президентства Дональда Трампа, а также с высказыванием о группировке «Хезболла» и движении ХАМАС как о «движениях сопротивления».

Руководитель агентства позднее объяснил появление заметки хакерской атакой. По данным CNN, к ней могли быть причастны хакеры из России.

Заметка дополняется.