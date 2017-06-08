Адвокат президента США Дональда Трампа Марк Касовитц прокомментировал показания экс-главы ФБР Джеймса Коми на слушаниях по «российскому» делу, передает Reuters.

Президент никогда, ни в какой форме не приказывал и не предлагал Коми прекратить расследование в отношении кого-либо, включая предложение «оставить в покое [экс-советника Трампа Майкла] Флинна», – заявил Касовитц.

По его словам, слушания Коми показали, что в отношении Трампа не ведется никаких расследований и что доказательств вмешательства России в американские выборы нет.

Адвокат также обвинил экс-главу ФБР в обнародовании деталей конфиденциального разговора с президентом.

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Заметка дополняется.