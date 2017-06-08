Президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своем отношении к сенатору-республиканцу Джону Маккейну.

«На самом деле он для меня даже немножко симпатичен. Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны», – заявил Путин.

При этом президент выразил сожаление, что люди с убеждениями, как у Маккейна «живут еще в старом мире и не хотят взглянуть в будущее», а также не видят «реальных угроз» и не могут «переступить через свое прошлое».

Путин также напомнил, что Россия и США были союзниками в Первой и Второй мировых войнах.

Полное интервью Путина Стоуну выйдет в июне.

Маккейн выступает за усиление антироссийских санкций и регулярно критикует Путина, называя его, в частности, «убийцей». По его мнению, приоритет Путина – «восстановление Российской империи».

Сенатор Джон Маккейн – участник войны во Вьетнаме, в 1967 году был сбит зенитной ракетой производства СССР и попал в плен. Маккейн – сенатор от штата Аризона с 1983 года, в 2008 году баллотировался на выборы президента США, но проиграл Бараку Обаме.