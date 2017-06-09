Консервативная партия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй выиграет выборы, но потеряет абсолютное большинство в британском парламенте. Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, которые приводит Reuters.

Консерваторы предварительно получили 314 мест в 650-местном парламенте, а оппозиционная Лейбористская партия – 266 мест. Таким образом, правящая партия может лишиться парламентского большинства.

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Выборы проходили на фоне теракта на Лондонском мосту, который произошел в ночь с 3 на 4 июня. Фургон въехал в толпу пешеходов на мосту, после чего из автомобиля вышли три человека и напали на прохожих с ножами в районе рынка Боро-маркет. Всех троих нападавших убили полицейские, ответственность за произошедшее взяло «Исламское государство».

В результате теракта погибли 7 человек.

18 апреля Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов в стране «для гарантии сильного и стабильного руководства страной» в ходе Brexit. 3 мая предыдущий парламент был распущен.

В марте премьер-министр начала процедуру выхода Великобритании из Евросоюза.

Предыдущие парламентские выборы прошли в мае 2015 года. По их итогам Консервативная партия получила абсолютное большинство мест в парламенте – 331 место, а лейбористы – 232 места. Следующие выборы должны были состояться в 2020 году.