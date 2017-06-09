Компании Facebook и Google открыли вакансии менеджеров, которые будут взаимодействовать с российскими государственными органами.

Так, Facebook нужен специалист в области интернет-сервисов и одновременно человек «с глубоким знанием политической динамики России».

Менеджер, среди прочего, должен будет представлять компанию на встречах с российскими чиновниками, а также консультировать других сотрудников по вопросам государственных законов, имеющих отношение к соцсети.

Работать Facebook предлагает из офиса в Варшаве.

Среди задач менеджера Google также указана коммуникация с представителями российских госорганов. и регуляторов. Кроме того, он займется разработкой локальной стратегии развития компании в стране. В качестве места работы указан московский офис Google.

В апреле Google заключил мировое соглашение с ФАС и «Яндексом», тем самым отказавшись от эксклюзивности своих приложений для Android. Соответствующую жалобу подавала российская компания.