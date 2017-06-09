Российские пилоты «массово» трудоустраиваются в Азии из-за более высокой зарплаты и улучшенных условий работы, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Как пишет издание, за последние два с половиной года в Китай и в Южную Корею уехало более 300 «наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского» – командиров воздушных судов (КВС) и командиров-инструкторов. При этом еще около 400 пилотов этих категорий находятся «в процессе оформления документов».

По данным газеты, утечка кадров в том числе затронула авиакомпании «Уральские авиалинии», S7 и «ВИМ-Авиа». Собеседник издания добавил, что одной из причин сбоев в работе «ВИМ-Авиа» мог стать уход из авиакомпании 12 КВС.

Собеседник «Коммерсанта» в одном из зарубежных рекрутинговых агентств, ищущих сотрудников для Китая, объясняет происходящее разницей в условиях работы и в зарплате. Так, по его словам, зарплата пилота в КНР в среднем в четыре раза выше, чем в России, число обязательных часов налета в месяц меньше (80 в Китае и 90 в России), а отпуск в то же время длится дольше (как минимум 96 дней в Китае и 70 в России). Источник в агентстве, кроме того, согласился с тем, что приток летчиков из РФ совпал с падением пассажиропотока и прекращением полетов «Трансаэро» осенью 2015 года.

Как отмечается, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в июне на ПМЭФ-2017 рассказывал о дефиците российских КВС и заявлял, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5–2 раза выше».

В «ВИМ-Авиа» также говорят о созданных в азиатских странах «благоприятных условиях» для зарубежных пилотов – отсутствие квот на иностранцев и лояльная система валидации летного состава.

В Минтрансе подтвердили тенденцию утечки кадров, но заявили, что это «проблема гораздо меньшего масштаба». Отток пилотов в ведомстве объяснили «разницей в курсе валют» и уточнили, что предложения по улучшению ситуации обсуждаются Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта.

Как резюмирует «Коммерсантъ», сейчас «российские авиавласти лишь формально» затрудняют пилотам доступ к работе за рубежом.

В начале мая газета писала о жалобе на «произвол» Росавиации пилотов и работников авиационной отрасли в Международную организацию гражданской авиации. Сообщалось, что ведомство зачастую без объяснения причин аннулирует пилотные свидетельства «сотен» специалистов, полученных, по мнению авторов петиции, в соответствии со всеми правилами.

Официальный представитель Росавиации Сергей Извольский на это ответил, что за пять лет организация аннулировала примерно 400 лицензий, и каждый случай «был полностью обоснован».