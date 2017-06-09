Верхняя палата парламента Японии приняла законопроект, согласно которому действующий 83-летний император Акихито может прижизненно отречься от престола, передает CNN.

Как сообщается, участвовавшие в голосовании депутаты приняли документ единогласно. Он предполагает передачу престола в течение трех лет после обнародования закона.

CNN уточняет, что согласно «действующему веками» японскому закону о престолонаследии, смена императора происходит только в случае смерти правителя, и в последний раз монарх сам отрекался от престола в 1817 году, когда император Кокаку передал трон своему сыну.

Соответственно, документ был разработан специально для Акихито и не вносит дальнейших изменений в законодательство.

О своем намерении монарх впервые заявил в июле 2016 года, сославшись на состояние здоровья. Он передаст полномочия старшему сыну – наследному принцу Нарухито.

Акихито родился в 1933 году, он – 125-й в династии. Акихито официально стал кронпринцем в 1952 году и оставался в этом статусе до 1989 года, когда умер его отец Хирохито, правивший с 1926 года.