Консервативная партия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не сможет достичь абсолютного большинства в парламенте. Об этом свидетельствуют предварительные результаты выборов, передает Reuters.

Партия Мэй пока набрала 312 мест из 650, при этом для парламентского большинства ей нужны еще 14. Однако нераспределенными сейчас остаются только десять мест, следовательно, в любом случае консерваторы утратили свое преимущество.

Оппозиционная Лейбористская партия, по подсчетам Reuters, получила 259 голосов, Шотландская национальная партия – 34, Либерально-демократическая партия – 12. Другие партии и независимые кандидаты набрали 23 голоса.

В результате, как пишет The Guardian, Великобритания получит «подвешенный» парламент, в котором большинства нет ни у одной из партий. В апреле, когда Мэй объявила о проведении досрочных выборов, она отмечала, что они нужны «для гарантии сильного и стабильного руководства страной» в ходе реализации Brexit (выхода Великобритании из ЕС).

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На предыдущих парламентских выборах (в мае 2015 года) консерваторы набрали в парламенте 331 место, а лейбористы – 232 места.