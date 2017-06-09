Госдума на заседании 9 июня продлила полномочия председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на пять лет. Трансляция заседания ведется на сайте парламента. За это решение проголосовали 360 депутатов, против – пятеро, еще один воздержался.

Президент России Владимир Путин предложил оставить Набиуллиуну на посту руководителя ЦБ в конце марта. Глава государства выразил надежду, что она «будет действовать так же независимо, так же уверенно себя вести».

Ранее источники Bloomberg и Reuters рассказывали, что действия Набиуллиной поддерживают в Кремле. Они отмечали, что ее влияние в правительстве сильнее, чем у предыдущих глав ЦБ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что Путин «высоко оценивает рабочие качества и профессионализм» Набиуллиной.

Набиуллина занимает пост председателя Банка России с июня 2013 года, срок ее текущих полномочий заканчивается в июне 2017 года. В середине 2013 года срок полномочий главы Центробанка был увеличен с четырех до пяти лет.

Ранее 9 июня депутаты приняли к сведению отчет ЦБ о работе в 2016 году. Как рассказала Набиуллина, выступая в Госдуме, для российского банковского сектора прошлый год «стал годом возвращения к нормальным показателям деятельности». Она отметила, что экономика России за последние два года адаптировалась к текущим ценам на нефть. Кроме того, в ближайшие два-три года, по словам Набиуллиной, должна завершиться «расчистка» банковского сектора; также ЦБ, среди прочего, планирует развивать национальную платежную систему и новые финансовые технологии.