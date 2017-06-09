Госдума во втором чтении одобрила законопроект о сносе московских хрущевок. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента. За него проголосовали 406 депутатов, двое – против, еще двое воздержались.

Комитет по транспорту и строительству ко второму чтению документа предложил принять 126 поправок, которые подготовили депутаты и члены правительства. Еще 11 поправок отклонены, а одну отозвали ее авторы.

Согласно корректировкам, под программу реновации попадают дома не выше девяти этажей, проекты которых разработали с 1957 по 1968 годы. Там также указано право владельцев жилья на денежную компенсацию. Голоса жителей-«молчунов» в домах под реновацию предлагается распределять пропорционально проголосовавшим.

Поправки предусматривают гарантии при расселении коммунальных квартир – владельцам комнат в коммуналках предоставят отдельные квартиры. Кроме того, в поправках прописано, что перечень домов, сносимых в рамках реновации, закрывается при вступлении закона в силу.

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Ранее 9 июня около Госдумы прошла стихийная акция противников сноса домов. После ее начала полиция начала задерживать протестующих, в том числе главу московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина. По мнению участников акции, принятие закона – это «произвол». Позднее всех задержанных отпустили и они вернулись к Госдуме.

В первом чтении закон одобрили 20 апреля. Перед вторым чтением в Госдуме устроили парламентские слушания, на которые пригласили владельцев жилья в домах, попавших под программу сноса. По результатам слушаний спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил учитывать износ дома при определении очередности сноса.

Изначально планировалось, что второе чтение отложат до июля, чтобы учесть результаты голосования жителей. В конце мая, однако, принятие закона ускорили якобы после звонка президента России Владимира Путина Володину.

Первую программу по сносу ветхого жилья в столице приняли в 1999 году, она затронула 1722 дома. В новую программу сноса предварительно включили 4,5 тысячи домов. Согласно предварительным результатам голосования, жильцы как минимум 159 домов отказались от сноса.

Третье чтение законопроекта намечено на 14 июня.