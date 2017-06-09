Холдинг Alphabet, материнская компания Google, договорился продать производителя роботов Boston Dynamics японской телекоммуникационной корпорации Softbank. Об этом говорится в совместном пресс-релизе сторон.
Финансовые условия сделки не раскрываются. По ее условиям, Softbank также становится владельцем компании по выпуску роботов-гуманоидов Schaft, созданной при Токийском университете.
Заметка дополняется.
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