Полиция начала задерживать участников акции протеста против законопроекта о реновации жилья в Москве. Об этом 9 июня сообщает «Русская служба Би-би-си», которая ведет прямую трансляцию.

Задержаны две активистки; их имена не сообщаются. До этого, по словам корреспондента павла Аксенова, задержали руководителя московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, которого отвели «куда-то в сторону Тверской улицы». Позднее стало известно, что задержанных четверо, среди них – руководитель общественной приемной отделения «Яблока» Антон Антонов-Овсеенко.

https://twitter.com/olyakuznetsova/status/873075986027356161

По оценкам Аксенова, всего около здания Госдумы собрались около 300 человек. Ранее в «Интерфаксе» сообщали, что участниками пикета стали примерно 100 человек, при этом полиция не вмешивалась в их действия.

Сейчас сотрудники полиции предупреждают собравшихся граждан через мегафон, что их акция несанкционирована, и просят их разойтись. Часть участников акции после задержаний разошлась, говорит корреспондент. К Госдуме подъехал ОМОН (примерно десять человек).

9 июня в Госдуме пройдет второе слушание законопроекта о реновации. Участники акции считают, что принятие этой жилищной программы – «произвол» в отношении москвичей.

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Первое чтение законопроект прошел 20 апреля. 6 июня на парламентских слушаниях, где присутствовали москвичи, мэр столицы Сергей Собянин отчитался, что реновацию поддержали 88% проголосовавших жителей хрущевок. Всего в предварительный список включены 4,5 тысячи домов их жильцы могут проголосовать за или против включения в программу до 15 июня.

Во время слушаний 6 июня противники реновации, которых не пустили в Госдуму, устроили стихийное шествие. Они прошли к приемной Администрации президента России, скандируя «Это наш город!» и «Собянина в отставку!», а потом написали заявления против реализации программы и передали их в приемную. Полиция в их действия не вмешивалась.