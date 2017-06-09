Активиста движения «14%» Дмитрия Борисова обвинили в нападении на полицейского во время протестной акции 26 марта. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на его адвоката Николая Фомина.

Обвинение предъявлено по части 1 статьи 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Как отметил адвокат, в каких именно действиях обвиняют Борисова, пока непонятно, есть «противоречивые сведения».

Меру пресечения активисту еще не избирали; когда состоится судебное заседание, защитники не знают. Отмечается, что 48-часовой срок задержания Борисова еще не истек.

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Утром 8 июня у Борисова прошел обыск, после чего его задержали. Мать задержанного рассказала, что следователи показали ей документ, в котором говорится, что активиста подозревают в нарушении трех статей, в том числе статьи 318 УК РФ. По словам женщины, Борисова обвиняют в том, «что 26 марта на шествии часов в 16 он оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения, какому-то Ерохину».

Как сообщало «ОВД-Инфо», Борисова задерживали во время акции «Он нам не Димон».

После антикоррупционного митинга «Он нам не Димон» СК завел уголовное дело о хулиганстве, посягательстве на жизнь полицейского и применении насилия по отношению к представителю власти. По нему задержали Юрия Кулия, Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Андрея Косых и Дмитрия Крепкина. Кулий и Шпаков уже получили реальные сроки. Борисов стал шестым фигурантом дела о митинге 26 марта.