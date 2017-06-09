Полиция отпустила главу московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина и других активистов, задержанных на акции против законопроекта о реновации. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на Митрохина.

Как рассказал лидер московского «Яблока», активистов сначала посадили в автозак, а затем отвезли на какое-то расстояние от Госдумы и отпустили. Сейчас Митрохин и другие задержанные вернулись на место митинга, отмечает «Русская служба Би-би-си».

По словам корреспондента новостной службы, вход в парламент охраняют 10 сотрудников ОМОНа; по последним оценкам, у здания продолжают оставаться около 200 протестующих. Они требуют не принимать законопроект о реновации и называют программу «произволом» в отношении москвичей.

Между тем, к зданию Госдумы пришли также сторонники законопроекта о сносе пятиэтажек. Как передает «Интерфакс», поддержать документ пришли около 100 активистов, периодически они скандируют: «Надоело жить в сарае!». Сторонников реновации полицейские не задерживают.

Позднее стало известно, что Митрохина и члена «Яблока» Антона Антонова-Овсеенко задержали повторно. Сейчас их везут в ОВД «Китай-город», отметил лидер московского отделения партии.

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Стихийный митинг против реновации начался утром 9 июня; в этот день должно состояться второе слушание законопроекта. Вскоре после начала полиция начала задерживать протестующих, в том чсиле, Митрохина. Отмечалось, что всего задержали четырех человек.

Ранее сообщалось, что от участия в прорамме по сносу пятиэтажек отказались жители 159 домов. При этом, по состоянию на 7 июня, 4113 дома, включенных в программу, проголосовали за снос.

Первое чтение законопроект прошел 20 апреля. 6 июня на парламентских слушаниях, где присутствовали москвичи, мэр столицы Сергей Собянин отчитался, что реновацию поддержали 88% проголосовавших жителей хрущевок. Всего в предварительный список включены 4,5 тысячи домов их жильцы могут проголосовать за или против включения в программу до 15 июня.

Во время слушаний противники реновации, которых не пустили в Госдуму, устроили стихийное шествие. Они прошли к приемной Администрации президента России, скандируя «Это наш город!» и «Собянина в отставку!». По оценкам «Русской службы Би-би-си», в шествии приняли участие около 300 человек, полиция в их действия не вмешивалась.