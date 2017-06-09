Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поправках в российский бюджет 2017 года. Трансляция заседания велась на парламентском сайте. За документ проголосовали 320 депутатов, против – 65.

В законопроекте, в частности, предусмотрено снижение планируемого бюджетного дефицита с 3,2% до 2,1% ВВП. Как заявлял министр финансов Антон Силуанов в процессе обсуждения поправок, в первую очередь, сокращение дефицита произойдет за счет уменьшения трат Резервного фонда.

Силуанов также отметил, что федеральный бюджет в текущем году стал гораздо устойчивее «к различным перепадам внешнеэкономической конъюнктуры», о чем свидетельствует снижение ненефтегазового дефицита. По оценкам главы Минфина, этот показатель в 2017 году окажется минимальным за последние девять лет, сократившись на 0,6 процентного пункта до 8,4% ВВП.

Заметка дополняется.