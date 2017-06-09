Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратится к королеве за разрешением сформировать правительство, хотя Консервативная правящая партия не смогла набрать на парламентских выборах абсолютного большинства голосов. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на пресс-службу премьера.

https://twitter.com/BBCBreaking/status/873107688812552193

По мнению Мэй, она способна достичь своей цели. Ранее Sky News передавал, что Демократическая юнионистская партия (DUP) Северной Ирландии может поддержать консерваторов, что поможет партии Мэй набрать необходимые 326 мест из 650.

В самой DUP отказались комментировать публикации о возможных договоренностях с консерваторами, отмечает Reuters.

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