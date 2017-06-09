Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала документы на квартиру в Донецке, которую Transparency приписала ей. Документы размещены в «Вконтакте».

Согласно документам, квартира принадлежит Дубровской Наталье Владимировне 1974 года рождения, в то время как депутат родилась в 1980 году. Об этом сказано в договоре купли-продажи, который Поклонской якобы передала сама владелица жилья.

«Эти бумажки (заверенные, со всеми печатями и подписями) подтверждают, что господа “борцы с коррупцией” в своем разоблачительнейшем расследовании распространили поддельные “документы”, в которых “нарисован” идентификационный код и некоторые другие данные (не могут быть опубликованы, так как являются персональными данными)», – добавила она.

Сотрудников Transparency она назвала «грантоедами», а кончается запись словами «тьфу на них».

Речь, вероятно, идет об идентификационном коде, на который ссылалась Transparency в своем расследовании. На основании него они сделали вывод, что дата рождения владелицы квартиры – 18 марта 1980 года. В расследовании сообщалось, что квартира принадлежит Наталье Дубровской, а Дубровская – якобы девичья фамилия депутата. При этом отмечалось, что единственная жительница Донецка с таким именем, согласно справочнику, родилась в Крыму, в том же районе, где выросла экс-прокурор полуострова.

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Сразу после публикации расследования Поклонская отвергла наличие незадекларированной квартиры. Она также попросила Генпрокуратуру, ФСБ и Следственный комитет проверить российское отделение Transparency. По мнению депутата, в материале организации содержится провокационная информация и клевета.