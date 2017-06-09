Суд Брюсселя снял арест с российских активов, наложенных в Бельгии по делу ЮКОСа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова, представляющего интересы России.

«Это принципиальная победа российской стороны. Мы полностью освободили все российские активы», – подчеркнул он.

По его словам, также освобождены активы, арестованные по ошибке – филиалы ИТАР-ТАСС и РИА Новости.

Активы РФ в Бельгии были арестованы в июне-июле 2015 года. Тогда же стало известно, что арест наложен также на российские активы во Франции. Позднее французский апелляционный суд также отменил арест этих активов.

Бывшие акционеры ЮКОСа судятся с Россией, так как считают, что компания была незаконно экспроприирована. В 2007 году сама компания была признана банкротом и ликвидирована. В июле 2014 года Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим совладельцам ЮКОСа, после девяти лет разбирательств признав, что компания была экспроприирована. В апреле 2016 года Окружной суд Гааги постановил, что арбитраж в Гааге не обладал достаточной юрисдикцией в отношении дела ЮКОСа, и отменил решение о взыскании денег.