Королева Великобритании Елизавета II разрешила премьер-министру Терезе Мэй сформировать правительство. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Я только что посетила ее величество королеву, и сейчас я приступаю к формированию правительства. Правительства, которое может обеспечить уверенность и которое поведет британцев вперед в критическое время для нашей страны», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер-министр заявила о намерении сформировать коалицию с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, чтобы добиться большинства.

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По итогам досрочных парламентских выборов в Великобритании сложился «подвешенный парламент». По предварительным результатам, большинство не смогла получить ни одна из партий: Консерваторы получат 318 мест (ей не хватило 14 до большинства), оппозиционная Лейбористская партия – 261 место, Шотландская национальная партия – 35, Либерально-демократическая партия – 12. Другие партии и независимые кандидаты набрали 23 голоса, еще одно место пока не распределено.