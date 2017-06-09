Госдума лишила мандата депутата от фракции «Единая Россия» Владимира Жутенкова. За досрочное прекращение его полномочий проголосовали все 395 депутатов, присутствовавших на заседании. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты парламента.

О том, что Жутенков решил сдать мандат, ранее сообщал вице-спикер палаты Сергей Неверов. По словам Неверова, он предложил Жутенкову стать своим советником по вопросам агропромышленного комплекса.

Как отметил вице-спикер, Жутенков работал думском комитете по аграрным вопросам в течение года; до того, как стать депутатом, он работал «в одном из крупнейших агропромышленных хозяйств в Брянской области». Жутенков был избран по одномандатному округу в Брянской области

Сам депутат заявил, что «никуда не уходит» и останется «практически в Думе». «Надеюсь, что мои избиратели меня простят. Это обдуманный шаг», – добавил он.

Ранее Жутенков говорил, что решение отказаться от мандата он принял давно. Он подчеркивал, что собирается вернуться к работе на своем предприятии, чтобы сохранить рабочие места и развивать сельское хозяйство Брянской области.