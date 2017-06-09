На выборах в Великобритании консерваторы потеряли большинство, и ни одной из партий не удалось получить достаточно мест для формирования правительства большинства. В британской политике это называется «подвешенный парламент». Благодаря соглашению с карликовой Демократической юнионистской партией Северной Ирландии премьеру Терезе Мэй, несмотря на унижение, удалось сохранить свой пост. Но, судя по всему, это ненадолго.

Что изменили выборы?

Полтора месяца назад консерваторы обладали уверенным большинством в палате общин. Но соцопросы показывали еще большую поддержку избирателей и предсказывали безоговорочную победу консерваторов в случае досрочных выборов. Тереза Мэй решила их провести. Целью было обеспечение абсолютного большинства в парламенте и полное уничтожение «слабой» оппозиции во главе с «неизбираемым» лидером лейбористов Джереми Корбином.