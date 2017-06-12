Приезжаю прошлым летом посмотреть один небольшой провинциальный городок, славный древним монастырем, что стоит на острове. Автобусов нет. Катеров нет. Только такси ездит через мост, соединяющий остров с «большой землей».

Съездил. Посмотрел. Красивое озеро. Благолепная обитель. На обратном пути прошу шофера отвезти туда, где перекусить можно. Водитель задумался. Оказалось, на весь городок есть всего три приличных места. От одного я отказался по здоровью: кухня острая. В другом был банкет. Осталось третье – на главной площади.

Захожу. Деликатно спрашиваю, где руки помыть. Официантка отвечает, что на кухне. Я тогда уж неделикатно спрашиваю, насчет туалета. Но его вообще не оказалось.

Сполоснул я руки там, где повар овощи мыл. Поел. Пересек площадь, зашел в музей. Посмотрел экспозицию. А затем поинтересовался насчет «удобств». Увы, и здесь вышел облом. Если в кафе имелась вода, но не имелось туалета, то здесь туалет был, но без воды. Мне посоветовали посетить общественный, что за углом. Однако предупредили: поторапливаться надо, поскольку к вечеру он закрывается.

В другом городке меня заинтересовал заповедник. Вместо такси у вокзала нашлась лишь пара узбеков, которые решились отвезти в искомое место. Но, проехав меньше ста метров, я понял, что везут меня явно не туда, куда надо.

Еще в одном городке я столкнулся с тем, что последний автобус до областного центра вдруг отменили, хотя у пассажиров были на руках билеты. Деньги кассир вернула, и сказала, что остальное ее не касается. Хочешь на вокзале ночуй, хочешь пешком иди. До утра автобуса не будет. Спас пассажиров лишь частный сектор: такси, которое, если скинуться вчетвером, получается не дороже автобуса.