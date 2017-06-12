Приезжаю прошлым летом посмотреть один небольшой провинциальный городок, славный древним монастырем, что стоит на острове. Автобусов нет. Катеров нет. Только такси ездит через мост, соединяющий остров с «большой землей».

Съездил. Посмотрел. Красивое озеро. Благолепная обитель. На обратном пути прошу шофера отвезти туда, где можно перекусить. Водитель задумался: на весь городок есть всего три приличных места. От одного я отказался по здоровью: кухня острая. В другом был банкет. Осталось третье – на главной площади.

Захожу. Деликатно спрашиваю, где руки помыть. Официантка отвечает, что на кухне. Я тогда уж неделикатно спрашиваю насчет туалета. Но его вообще не было.

Сполоснул я руки там, где повар овощи мыл. Поел. Пересек площадь, зашел в музей. Посмотрел экспозицию. А затем поинтересовался насчет «удобств». Увы, и здесь вышел облом. Если в кафе имелась вода, но не имелось туалета, то здесь туалет был, но без воды. Мне посоветовали посетить общественный, что за углом. Однако предупредили: поторапливаться надо, поскольку к вечеру он закрывается.

В другом городке меня заинтересовал заповедник. Вместо такси у вокзала нашлась лишь пара узбеков, которые решились отвезти в искомое место. Но, проехав меньше ста метров, я понял, что везут меня явно не туда, куда надо.

Еще в одном городке я столкнулся с тем, что последний автобус до областного центра вдруг отменили, хотя у пассажиров были на руках билеты. Деньги кассир вернула и сказала, что остальное ее не касается. Хочешь – на вокзале ночуй, хочешь – пешком иди. До утра автобуса не будет. Спас пассажиров лишь частный сектор: такси, которое, если скинуться вчетвером, получается не дороже автобуса.