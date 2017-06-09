Пресненский районный суд Москвы арестовал бизнесмена Константина Пономарева. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. Срок ареста – до 6 августа, указывает «Прайм».

Предприниматель обвиняется по шести статьям УК РФ, в том числе в попытке особо крупного мошенничества при поставке генераторов в Крым, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму более 4,7 млрд рублей.

Кроме того, следствие считает, что в 2014 году Пономарев вместе со своим адвокатом Максимом Загорским совершил преступление против правосудия, когда бизнесмен судился с российским представительством IKEA, компанией «ИКЕА Мос». По заказу Пономарева Загорский подкупил двух граждан, которые якобы распространяли клевету в адрес бизнесмена в связи с его разбирательством с «ИКЕА Мос». На основании искусственно созданных обстоятельств суд позднее вынес приговор по делу в пользу Пономарева.

Сам Пономарев не признает вину. По его словам, он «не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления».

Конфликт «ИКЕА Мос» со структурами Пономарева начался в 2008 году из-за аренды генераторов для двух новых гипермаркетов, которые компания открывала тогда в Санкт-Петербурге. Компания отказалась выплачивать долг за аренду, заподозрив, что бизнесмен вступил в сговор с «Ленэнерго», которое не смогло подключить торговые комплексы к электросетям. Сначала суды встали на сторону Пономарева и постановили взыскать с «ИКЕА Мос» задолженность за сумму 9,8 млрд рублей, но позднее эти решения были отменены.