Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца Дмитрия Борисова, обвиняемого в нападении на полицейского во время акции «Он нам не Димон». Об этом сообщает «Медиазона».

Борисова обвиняют в применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Следователь просил арестовать его до 8 августа. Сам активист просил отпустить его под подписку о невыезде.

Во время заседания гособвинитель заявил, что Борисов не признает свою вину. Адвокат активиста Сафонов назвал это утверждение неверным и отметил, что его подзащитный все это время отказывался давать какие-либо пояснения.

Как следует из материалов дела, при задержании Борисова несли пять полицейских. Согласно показаниям потерпевшего Ерохина, а также свидетелей Камолова и Боева, активист сопротивлялся. В результате этого он «мог задеть кого-то из задерживавших его лиц», полагает защита обвиняемого.

«Борисов находился в горизонтальном положении и не мог видеть того, кого мог задеть», – подчеркнул адвокат Фомин.

Ранее активист привлекался к административной ответственности за участие в несогласованной акции и неповиновение полиции, а в 2014 году против него завели уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Дело прекратили за примирением сторон.

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Активиста движения «14%» Дмитрия Борисова задержали 8 июня, после того, как в его квартире провели обыск. Как рассказывала мать активиста его обвиняют в том, «что 26 марта на шествии часов в 16 он оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения, какому-то Ерохину».

9 июня Борисову предъявили обвинение. В СК заявили, что активист во время митинга «нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции».