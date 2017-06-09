Родители бойца смешанных единоборств (ММА) Мурада Амриева обратились к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой разобраться в деле их сына. Их письмо опубликовано в твиттере «Комитета по предотвращению пыток».

В письме отмечается, что родители с момента задержания бойца 7 июня не знают о его судьбе.

«Мы не можем достучаться до правоохранительных органов, которые вместо того, чтобы следить за соблюдением закона, пассивно наблюдают, как чеченские оперативники устроили охоту за нашим сыном по всей стране и даже за рубежом», – отмечают родители.

Мурада Амриева задержали в Брянской области 4 июня по подозрению в использовании поддельных документов. В России его объявили в федеральный розыск в феврале. Амриев сбежал из полиции, но в ночь на 8 июня белорусские полицейские задержали его вновь. Сообщалось, что его выдали чеченской полиции.

В письме поясняется, что в федеральный розыск его объявили из-за ошибки, которую допустили сотрудники ЗАГСа при восстановлении его документов в 2002 году. По мнению его родителей, в Чечне большое количество людей живет с ошибками в документах, но их не объявляют в федеральный розык.

По данным «Новой газеты», Амриеву в Чечне объявили кровную месть из-за того, что его брата подозревают в подготовке покушения на высокопоставленного чеченского полицейского. Сам боец и его семья рассказывали, что в 2013 году полицейские задержали его и в течение двух дней пытали: подвешивали к потолку, избивали и пытали электрическим током.

После этого он покинул страну. В Россию ему пришлось вернуться, чтобы продлить визу.

Амриев – чемпион мира по ММА.