Спекулятивный пузырь, сформировавшийся на мировых финансовых рынках в начале XXI века и лопнувший в 2008 году, повлек за собой полномасштабный финансовый кризис и повсеместный экономический спад. Последний, по распространенному мнению, продолжается до сих пор. Многолетнее экономическое стимулирование – как методами монетарной, так и бюджетной политики – привело к не самым удовлетворительным результатам: экономическому росту ниже исторических стандартов, инфляции, балансирующей на грани дефляции, и затяжной нормализации уровня безработицы. Медленный прогресс стал причиной возрождения понятия «перманентная стагнация» (состояния долгосрочно слабого спроса, приводящего к устойчиво низкому экономическому росту), постулирующего экономический спад как новую норму.

Существует альтернативное объяснение. Ведущие мировые экономики сейчас переживают переход от двухвековой экономической модели, основанной на капитале, к экономической модели, основанной главным образом на технологиях. Экономики, состоящие из таких компаний, как Google, имеют иные характеристики, по-другому реагируют на традиционные экономические стимулы и оставляют нетипичные макроэкономические следы, сбивающие с толку статистиков. Традиционные показатели, разработанные во времена индустриализации, плохо отражают структурные новшества развивающейся экономики знаний и приводят к неправильной диагностике «созидательного разрушения» как «перманентной стагнации».

Возникающая на наших глазах экономическая модель характеризуется знаниями и технологиями как новыми основными факторами производства, технологической дефляцией затрат и цен, снижением капиталоемкости производства и структурным избытком рабочей силы и капитала. Эпицентры изменений – Маунтин-Вью и Пало-Альто вместо индустриального Детройта и постиндустриального Нью-Йорка, а технологический Wired становится более актуальным экономическим журналом, чем The Economist. Давайте разберем основные признаки этой модели.