Москвичи продолжают воевать с властями города из-за планируемого сноса пятиэтажек. Во вторник, не добившись допуска на парламентские слушания по реновации, горожане прошли по центру Москвы стихийным шествием от Госдумы до Администрации президента. Жители столицы протестуют против уничтожения пригодных для жизни домов, боятся переселения в районы с менее развитой инфраструктурой и худшей экологией, не хотят переезжать из пятиэтажек в 20-этажные дома. Тем временем где-то в другом мире (а именно в Лондоне) проходят конференции, как совместить строительство и обустройство городов с нейробиологией. На них ученые вместе с архитекторами и инженерами обсуждают, как с точки зрения науки о мозге и знаний о поведении сделать районы городов лучше – такими, чтобы они не вгоняли жителей в депрессию, были удобными и хорошо влияли на психику. Обобщение по этой теме для сайта BBC Future сделал журналист Майкл Болд.

Планировщики городов редко задумываются, как результат их работы будет сказываться на психологическом и умственном самочувствии жителей – в лучшем случае учитывают показатели, важные для физического здоровья (уровень шума, загрязнения воздуха, расстояния, которые придется проходить пешком, и так далее). А зря. Многочисленные исследования показывают, что горожане, к примеру, более подвержены психическим расстройствам, чем жители сельской местности: в частности, шизофрения встречается у первых вдвое чаще, чем у вторых. Нагрузка на мозг, смена настроения, реакция на стресс, отдача от социального взаимодействия – все это в городе происходит совсем не так, как в деревне. Мысль о том, что городской дизайн должен создаваться с учетом этих факторов, лежит в основе нейроархитектуры.