На телеканале «Культура» уволили 200 человек. О массовом сокращении Republic рассказали три сотрудника канала.

Всего на «Культуре» работает около 800 человек, рассказал один из сотрудников канала. Другой собеседник Republic заявил о сокращении 40% коллектива, то есть, более 300 сотрудников.

«Нас предупредили за два месяца, что наши должности будут сокращены, вчера нам сообщили, что мы уволены», – рассказал бывший продюсер канала, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, уволенные сотрудники получают все положенные выплаты. Одна из озвученных причин сокращения – оптимизация штата, вторая – переезд из здания на Малой Никитской в телецентр на Шаболовке, где не нашлось бы мест для 800 сотрудников.

Пресс-служба телеканала пока не ответила на запрос Republic. Ранее о сокращении 200 человек на «Культуре» в фейсбуке написала его сотрудница Наталья Репина.

Телеканал «Культура» входит в холдинг ВГТРК. Его финансирование в 2017 году составило 23,5 млрд рублей. Согласно данным «Медиаскоп», телеканал «Культура» занимал 19-е место в общефедеральном рейтинге за неделю с 29 мая по 4 июня. Первое место в рейтинге занимал телеканал «Россия-1».

В мае Министерство финансов предложило увеличить финансирование государственных СМИ на 2,5 млрд рублей. Общая сумма затрат на государственные СМИ таким образом составит почти 76 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что чиновники планируют сократить финансирование государственных медиа к 2019 году.