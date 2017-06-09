В Москве 12 июня впервые заработают камеры с функцией распознавания лица. Об этом сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, передает «Интерфакс».

«Видеокамеры будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций», – сказал он, добавив, что мероприятий в городе на этот день запланировано много.

В Москве также установят арочные металлодетекторы, в частности, на проспекте Академика Сахарова на время антикоррупционного митинга оппозиционера Алексея Навального установят 35 детекторов. Эти меры нужны, чтобы «люди чувствовали себя в безопасности», заверил Черников.

@widget type=post-embed id=82813

По данным «Известий», российские спецслужбы используют систему FaceN, которая, в частности, применяется для приложения FindFace. Система анализирует фотографии из социальных сетей, она также самообучаема.

Ранее столичная мэрия согласовала митинг Навального. Он начнется в 14:00. При этом власти потребовали провести его без звуковой аппаратуры и экранов, потому что те «могут повлиять на поведение людей».

По делу о митинге 26 марта проходят шесть фигурантов. Двое из них получили реальные сроки. Следователи, в числе прочего использовали фотографии с акции, чтобы доказать вину активистов.