В сети терминалов Сбербанка вечером 9 июня произошел масштабный сбой. Об этом сообщает корреспондент газеты «Ведомости», которому не удалось провести платежи в нескольких торговых точках, которые обслуживает финансовая организация.

Также не проходят платежи по картам крупнейших российских банков. О затруднениях газете сообщили, в частности, в Газпромбанке и Альфа-банке. В «ВТБ 24» заявили, что его терминалы временно не работают по техническим причинам, в Райффазенбанке, Юникредитбанке, «Открытии» и Промсвязьбанке рассказали, что возникли затруднения с картами самих кредитных учреждений.

В колл-центре Сбербанка сотруднику РБК объяснили, что сложности с операциями по картам связаны «с инцидентом». О чем идет речь, собеседник РБК не пояснил, но посоветовал рассчитаться наличными, «если есть возможность». Когда сбой может быть устранен, в банке тоже не уточнили.

В свою очередь, оператор в колл-центре Сбербанка заявила RNS, что нестабильность наблюдается при проведении платежей и через банкоматы, и систему «Сбербанк Онлайн».

Телеканалу «Дождь» в Сбербанке объяснили, что затруднения с операциями по картам произошли из-за технического сбоя, но теперь все системы организации работают в штатном режиме.

«Инцидент произошел в 16:40 мск и повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка. Операции по картам Сбербанка в устройствах Сбербанка проводились штатно, без отклонений. Инцидент затронул менее 10% операций с использованием пластиковых карт», – пояснили в пресс-службе финансовой организации.

8 июня Сбербанк сообщил, что по итогам 2016 года стал европейским лидером по количеству обработанных операций по картам в торговых точках. За год Сбербанк обеспечил 7,5 млрд транзакций в своей эквайринговой сети – на 41% больше, чем в 2015 году.